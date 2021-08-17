Şehit Yılmaz Tuncer için memleketinde cenaze töreni düzenleniyor

-Konvoyun gelişi

-Askerlerden detay

-Kuran-ı Kerim Tilaveti

-Fotoğraf



( KIRŞEHİR -EK) KIRŞEHİR



- Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Şimşek Harekat bölgesinde EYP patlaması sonucu şehit olan Sağlık Astsubay Çavuş Yılmaz Tuncer, memleketi Mucur'un Medetsiz Köyü'nde son yolculuğuna uğurlanacak.Şehit olan 22 yaşındaki Tuncer'in ağabeyi Hasan Tuncer'in kaldığı Kocasinan ilçesine bağlı ikametine gelen yetkililer, acı haberi ulaştırdı. Anne ve babasının vefat ettiği öğrenilen şehit Tuncer'in bekar olduğu öğrenildi.Şehit haberinin ikamete ulaşmasının ardından, sokak Türk bayrakları ile donatılarak, Kocasinan Belediyesi tarafından taziye çadırı kuruldu.Şehit Tuncer, öğle namazını müteakip Medetsiz Köyü Camide düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

