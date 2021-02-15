Şehit yakınları tabutun başında ‘şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganı attı

-Yakınların tabuta sarılması

-Kürtçe ağıt

-Sloganlar atılması

-Bakan Pakdemirli’nin konuşması

-Cenaze namazı

-Bakının tabutu omuzlaması

-Atılan sloganlar

-Cenazenin mezarlığa hereketi



( ADIYAMAN - 2)- Gara şehidinin cenaze töreninde Kürtçe feryatlar yükseldi ADIYAMAN



- Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde şehit edilen Adıyamanlı Aydın Köse’nin tabutunun başındaki yakınları ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları atattı. Törende Kürtçe feryatlar da yükseldi. Pençe Kartal-2 Harekatı'nda Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde mağarada cansız bedenlerine ulaşılan 13 şehitten birisi olan Adıyamanlı Aydın Köse (34) Kahta ilçesine bağlı Salkımbağ köyüne getirildi.

Malatya Adli Tıp Kurumu’nda otopsisi önce ki gün yapılan şehidin cenazesi Kahta ilçe merkezindeki baba ocağına getirildikten sonra Kahta Devlet Hastanesi Morguna konuldu. Cenaze morgdan alınarak önce baba ocağına ardından Kahta ilçesine bağlı Salkımbağ Köyü Camii’ne tören için getirildi.

Şehit yakınları tabuta sarılarak göz yaşları göktü. Şehit yakınları ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganı attı. Şehit yakınlarından birisi ‘dik durun, başını öne eğmeyin, bu gün bizim bayramımız’ diyerek yakınlarını teselli etmeye çalıştı. Cenaze namazına katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli teröristlerin inlerine gireceklerini belirterek, “Ülkemizin terör konusundaki kararlılığı sürecektir. Topraklarımızda ve komşu ülkelerimizde Türkiye aleyhine bir tek terörist kalmayana kadar inlerine girecek, onlardan bunun hesabını soracağız. Rabbim tüm şehitlerimize, rahmet eylesin” dedi.

Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tabuta omuz vererek, cenaze aracına kadar taşıdı. Cenazeye katılanlar terör örgütü PKK’ya sloganlar ile tepki gösterdi. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı köy mezarlığındaki şehitliğe defnedildi. Hamdi ve Medine çiftinin 6 çocuğundan birisi olan Aydın Köse’nin bekar olduğu öğrenildi. Cenaze namazına Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Muhammet Fatih Toprak, Yakup Taş başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı.

(AHM-SD-



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