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22 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Şehit Uzman Çavuş Salgar, şehadetinin 5’inci yıl dönümünde anıldı

- Şehit Uzman Çavuş Salgar, şehadetinin 5’inci yıl dönümünde anıldı

Kur'an- Kerim tilavetinin okunması ve duaların edilmesi

Karakale Şehadet Kız Kardeş Terör Örgütü Peygamber 

-Şehidin fotoğraflarında oluşan sinevizyon gösteriminden detay
-Şehidin ailesinden detay ve ailenin duygusal anlar yaşaması
-Katılımcılardan detay
-Şehidin ailesine hediyelerin takdim edilmesi
-Gençlik ve Spor İl Müdürü açıklama
-Genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da düzenlenen programla şehit Jandarma Uzman Çavuş Muammer Faruk Salgar, şehadetinin 5’inci yıl dönümünde anıldı. 2016 yılında Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyon sırasında şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Muammer Faruk Salgar, şehadetinin 5’inci yıl dönümünde unutulmadı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından şehit Salgar’ı anmak için adının verildiği Gençlik Merkezinde program düzenlendi.
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, dualar edildi. Daha sonra şehidin, silah arkadaşlarının ve ailesinin fotoğraflarının yer aldığı sinevizyon gösterimi yapıldı. Ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, merkezde gönüllü gençlerin karakalem çalışmasıyla çizdiği resmi, şehidin babası Ömer Salgar’a takdim etti. Programda şehidin annesi, kız kardeşi, eşi ve oğluna da çeşitli hediyeler verildi.
Şehitleri hatırlamak amacıyla böyle bir program düzenlediklerini belirten İl Müdürü Abdulsamet Eren “Şehitlik makamı ve rütbesi ahirette peygamberlik makamından sonraki en büyük rütbedir. Bu makama erişmiş Muammer Faruk Salgar kardeşimizi bir kez daha Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Bizler de adının ömür boyu yaşaması için Gençlik Merkezi’mize adını verdik. Orada rahat uyusun, ismi burada hep yaşayacak. Bizler de elimizden geleni yapacağız” dedi.
(RY-CK-
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