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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şehit Uzman Çavuş memleketine uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş memleketine uğurlandı

Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesinin getirilmesi

Şehit General Cenaze Terör Örgütü Saldırı 

-Cenaze töreninden görüntüler
-Ağıt yakan baygınlık geçiren yakınları
-Genel ve detaylar
-Törenden görüntüler
-Tabutun başındaki ailesi
-Tabutun alınması
-Genel ve detaylar

( KİLİS ) KİLİS

- Suriye’nin Tel Rıfat kırsalında PKK/PYD terör örgütü tarafından havanlı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Ahmet Akdal düzenlenen törenle memleketi Kahramanmaraş’a uğurlandı. Dün, PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye’deki TSK unsurlarına havanlı saldırıda Uzman Piyade Komando Uzman Onbaşı Gökhan Çakır ile Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal şehit olmuştu. Şehit Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal için Kilis 1’inci Hudut Alayında tören düzenlendi.
Törene, Kilis Vali Vekili Mesut Tabakcıoğlu, 2’inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Gaziantep 5’inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, 1’inci Hudut Alay Komutan Vekili Piyade Albay Gökay Muştu, askeri ve adli erkan ile şehidin yakınları katıldı.
Düzenlenen tören sonrası Şehit Veteriner Uzman Çavuş Ahmet Akdal’ın naaşı memleketi Kahramanmaraş’a uğurlandı.
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