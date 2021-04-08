Şehit Türk Yıldızları pilotu Yüzbaşı Burak Gençcelep Trabzon’da son yolculuğuna uğurlandı

-Cenaze namazı ve dua edilmesi -Tabutun taşınması -Törenden detaylar
(TRABZON- TOPLU)TRABZON
- Konya’da dün Türk Yıldızları uçağının düşmesi sonucu şehit olan Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep, memleketi Trabzon’un Bulak Mahallesi'nde son yolculuğuna dualarla uğurlandı.Bulak Mahallesi'nde bulunan Bilal-i Habeşi Camii'nde kılınan cenaze namazına, Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, şehit pilotun ailesi, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, askeri ve mülki erkan ve vatandaşlar katıldı. Şehidin Babası Gençcelep Türk bayrağına sarılı tabutun başında gözyaşı döktüler. Şehidin cenazesi törenin ardından mahallede bulunan aile kabristanlığına defnedildi.
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