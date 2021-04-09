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09 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Şehit Tuğrul Köseoğlu’nun babası: “Allah ayaklarına taş değdirmesin”

Şehit Tuğrul Köseoğlu’nun babası: “Allah ayaklarına taş değdirmesin”

Şehit babasının konuşması

Çatışma Güvenlik Güçleri Hain Saldırı Askeri Konvoy Teröristler 

-Dernek başkanının konuşması
-Arşiv-
-Fotoğraf

( KONYA ) KONYA

- 2015 yılında Dağlıca'da PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen Topçu Uzman Çavuş Tuğrul Köseoğlu’nun babası İsmail Köseoğlu, “Hak yerini bulmuştur. Fakat bununla da bitmiyor. Yine de devletimize, güvenlik güçlerimize Allah kolaylık versin. Ayaklarına taş değdirmesin" dedi.
Konya Ereğlili Topçu Uzman Çavuş Tuğrul Köseoğlu, 2015 yılında Dağlıca'da askeri konvoya düzenlenen hain saldırıda şehit olmuştu. Eren-10 Operasyonu kapsamında Şırnak'ın Bestler-Dereler Domuz Dağı bölgesinde Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca sürdürülen operasyonda Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Polis Özel Harekat birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 10 terörist etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan sözde Botan saha sorumlusu Özgür Gabar kod adlı Fırat Şişman olduğu tespit edildi. Fırat Şişman’ın, Eylül 2015 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova Bostancık mevkiinde askeri konvoya saldırı sonucu 16 askerin şehit edilmesi, 6 askerin de yaralanması eylemlerini planladığı ve bizzat katıldığı belirtildi. Şehit Topçu Uzman Çavuş Tuğrul Köseoğlu’nun babası İsmail Köseoğlu, “Hak yerini bulmuştur. Fakat bununla da bitmiyor. Yine de devletimize, güvenlik güçlerimize Allah kolaylık versin. Ayaklarına taş değdirmesin. Biz şehitlerimizi unutmuyoruz. Her hafta hatim okuyarak onlara sevaplarını gönderiyoruz. İnşallah onlarda bize şefaatçi olurlar. Tuğrul aramızdan ayrılalı bizim için değişen bir şey olmadı. Bizim yine kalbimizde, biz onu unutmadık” dedi.
Ereğli Şehit Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz Ertaştan ise, “Şehitlerimizin acısını biz hiçbir zaman unutmayız. Her zaman içimizde taşıyoruz. Ama böyle haberler de bizi bir nebze de olsa teselli ediyor. Acısı bitmiyor ama teselli ediyor. Devletimizin yapmış olduğu bu operasyondan dolayı sevinçliyiz. Vatan sağ olsun. Devlet sağ olsun” dedi.

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