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Şehit Teğmen İsmail Can Softa son yolculuğuna uğurlandı
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17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Şehit Teğmen İsmail Can Softa son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Teğmen İsmail Can Softa son yolculuğuna uğurlandı

Şehidin cenaze töreninden görüntü

Şehit Cenaze Cenaze Namazı Gesi 

-Namazın kılınmasından görüntü
-Helallik alınması görüntü
-Diğer ve genel detaylar
-Fotoğraf

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Teğmen İsmail Can Softa son yolculuğuna uğurlandı.Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde görev yapan Piyade Teğmen İsmail Can Softa el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olmuştu. 24 yaşındaki Şehit İsmail Can Softa için Beşiktaş'daki Levent Afet Yolal Camii’nde tören düzenlendi.
Öğle namazına müteakiben düzenlenen cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da katıldı.
Şehidin naaşı kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Edirne Kapışehitli’ğine götürüldü.
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