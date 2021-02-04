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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şehit Süleyman Demirel’in naaşı memleketine uğurlandı

Şehit Süleyman Demirel’in naaşı memleketine uğurlandı

Şehit uğurlama töreninden genel ve detay görüntüler,

Şehit General Saygı Duruşu Çağa Karahisar 

-Şehidin özgeçmişinin okunması, saygı duruşu,
-Dua edilmesi,
-Şehidin naaşının uçağa konulması,
-Uçağın hareket etmesi,
-Genel ve detay görüntüler,
-Fotoğraf

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Suriye’de el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel’in naaşı, Gaziantep Havalimanı’nda düzenlenen törenin ardından memleketi Afyonkarahisar’a uğurlandı. Suriye’nin El-Bab kentinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel şehit oldu. Şehit Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel için Gaziantep Havalimanı’nda tören düzenlendi.
Törende şehidin özgeçmişi okunduktan sonra saygı duruşunda bulunuldu. Şehidin naaşı, İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar'ın okuduğu duanın ardından memleketi Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesi Aşağıyenice Mahallesi'ne uğurlandı. Şehit uğurlama törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Adana Bölge Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer, Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Gaziantep İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, kent protokolü ve askerî erkan katıldı.

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