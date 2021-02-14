Şehit polisin acı haberi Mersin'deki ailesine ulaştı

-"Allah'ım bizi yakanları yaksın" şeklinde konuşması

-Evdeki taziyeye gelen kalabalıktan görüntü

-Baba Kadir Yabalak'ın görüntüsü

-Evin önündeki kalabalıktan görüntü

-fotoğraf



( MERSİN )- PKK terör örgütünün Gara'da kalleşçe şehit ettiği 13 kişiden biri olan polis memuru Sedat Yabalak'ın Bozyazı ilçesinde yaşayan ailesi, gözyaşlarına boğuldu MERSİN



- PKK terör örgütünün Gara'da kalleşçe şehit ettiği 13 kişiden biri olan polis memuru Sedat Yabalak'ın Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşayan ailesi, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. 13 kişinin terör örgütünce kalleşçe şehit edilmesinin ardından, Mersin'in Bozyazı ilçesinde yaşayan şehit polis memurunun kardeşi Ahmet Yabalak, teşhis için Malatya'ya gitti. Kardeşi tarafından teşhis edilen Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Sedat Yabalak'ın şehadet haberi, Tekeli Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Acı haberle gözyaşlarına boğulan anne Ünzile Yabalak, "Çocuklarımızı bize kavuşturmadılar. Bizi yakanları yaksın Allah'ım" diye ağıt yaktı. Acılı kadını, yakınları teskin etmeye çalışırken, baba Kadir Yabalak ise metanetini korumaya çalıştı. Acı haberle ailenin evi, taziyeye gelen yakınlarının akınına uğradı. Şehit polis memuru Sedat Yabalak'ın cenazesinin, yarın aynı mahalledeki Merkez Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. Yabalak, kayınbabasını ziyarete gittiği Erzurum'dan görev yeri olan Şanlıurfa'ya dönerken 28 Temmuz 2015 yılında, Lice-Diyarbakır karayolu üzerinde, eşi Burcu Yabalak ve 3 çocuğunun gözleri önünde PKK tarafından kaçırılmıştı.



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