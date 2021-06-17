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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şehit polis memuru için Muğla’da tören düzenlendi

Şehit polis memuru için Muğla’da tören düzenlendi

tören alanı detay

Saygı Duruşu Çatışma Polis Memuru Şehit Polis Sağlık Ekipleri 

-şehit polisin naaşının gelişi
-anne ve babasından detay
-şehit özgeçmişi
-saygı duruşu
-tören mangasının şehidi taşıması
-şehidin gönderilmesi

( MUĞLA ) -- Bodrum’un Ortakent Mahallesindeki operasyonda şehit düşen Polis Memuru 26 yaşındaki Ercan Yangöz için Muğla Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.
MUĞLA

- Bodrum Ortakent Mahallesinde operasyon esnasında silah kaçakçıları olduğu ileri sürülen grup tarafından girilen çatışmada yaralanan ve hastanede şehit düşen polis memuru Ercan Yangöz için Muğla Emniyet Müdürlüğü binası önünde tören düzenlendi.
Törene İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, Bodrum, Menteşe Kaymakam ve Belediye Başkanları ile silah arkadaşları katıldı.
Denizli Buldan ilçesinde toprağa verilecek olan 26 yaşındaki şehit polis memuru Ercan Yangöz için Muğla Emniyet Müdürlüğü binası önünde düzenlenen törene anne Nursel ve babası Şahin Yangöz de katıldı.
Anne ve baba ayakta durmakta zorluk çekerken sağlık ekipleri kendilerine refakat etti. Törende şehit polis memuru Ercan Yangöz’ün özgeçmişi okundu. 2015 yılında Aydın Polis okulundan mezun olan şehit polis Yangöz, ilk görev yeri olan Şırnak’tan 2017 yılında Muğla’ya ataması yapıldı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğinde görevli şehit polis memuru 16 Haziran tarihinde Bodrum Ortakent Mahallesinde operasyon esnasında araçtan açılan ateş sonrası ağır yaralandı ve tedavi gördüğü hastanede şehit düştü. (BT-Y)
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