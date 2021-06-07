Şehit polis memuru Cihan Türkmenoğlu Edremit’te toprağa verildi

-Şehit Cenazesi töreni

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( BALIKESİR )- Şehidin babası Hüseyin Türkmenoğlu ve abisi Ümit Paşa Türkmenoğlu'nun da kazalarda öldüğü öğrenildi BALIKESİR



- Çanakkale’de, sivil polis aracı ile ters yönden gelen başka bir otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu şehit olan polis memuru Cihan Türkmenoğlu, ailesinin yaşadığı Balıkesir'in Edremit ilçesinde toprağa verildi.

Çamcı Mahallesine getirilen şehit cenazesi ilk evine götürüldü. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, şehidin annesi Gülsüm Türkmenoğlu'nun yanına giderek taziyelerini iletti. Daha sonra şehit için helallik alındı. Burada düzenlenen törenin ardından mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrasında şehit polis son yolculuğuna uğurlandı. Defin işleminden sonra Polis Özel Harekat Timi şehit için 3 el saygı atışı yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan şehidin cenazesine İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Gelen Müdürü Mehmet Aktaş, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasar Arslan, kurum amirleri, mesai arkadaşları, akrabaları ve köylüleri katıldı.

Şehidin babası Hüseyin Türkmenoğlu ve abisi Ümit Paşa Türkmenoğlu'nun da geçirdikleri kazalarda vefat ettiği öğrenildi. (EME-MŞ)

