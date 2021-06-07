Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Şehit polis memuru Cihan Türkmenoğlu Edremit’te toprağa verildi

Şehit polis memuru Cihan Türkmenoğlu Edremit’te toprağa verildi

Şehit Cenazesi detayları

Polis Aracı Polis Memuru Cenaze Namazı Şehit Polis Şehit Cenazesi 

-Şehit Cenazesi töreni
-Detay görüntüler
-Fotoğraf

( BALIKESİR )- Şehidin babası Hüseyin Türkmenoğlu ve abisi Ümit Paşa Türkmenoğlu'nun da kazalarda öldüğü öğrenildi BALIKESİR

- Çanakkale’de, sivil polis aracı ile ters yönden gelen başka bir otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu şehit olan polis memuru Cihan Türkmenoğlu, ailesinin yaşadığı Balıkesir'in Edremit ilçesinde toprağa verildi.
Çamcı Mahallesine getirilen şehit cenazesi ilk evine götürüldü. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, şehidin annesi Gülsüm Türkmenoğlu'nun yanına giderek taziyelerini iletti. Daha sonra şehit için helallik alındı. Burada düzenlenen törenin ardından mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazı sonrasında şehit polis son yolculuğuna uğurlandı. Defin işleminden sonra Polis Özel Harekat Timi şehit için 3 el saygı atışı yaptı. Evli ve iki çocuk babası olan şehidin cenazesine İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Gelen Müdürü Mehmet Aktaş, Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasar Arslan, kurum amirleri, mesai arkadaşları, akrabaları ve köylüleri katıldı.
Şehidin babası Hüseyin Türkmenoğlu ve abisi Ümit Paşa Türkmenoğlu'nun da geçirdikleri kazalarda vefat ettiği öğrenildi. (EME-MŞ)
İlgili Foto Galeriler
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Hain saldırıya uğrayan askerler Hakkâri ’den yeni dönmüşlerdiHain saldırıya uğrayan askerler Hakkâri ’den yeni dönmüşlerdi
Hülya Avşar terör haberi sonrası sahneyi terk ettiHülya Avşar terör haberi sonrası sahneyi terk etti
Diyarbakır'daki Saldırıdan İlk FotoğraflarDiyarbakır'daki Saldırıdan İlk Fotoğraflar
Mehmetçik Silopili Çocuklarla Maç YaptıMehmetçik Silopili Çocuklarla Maç Yaptı
Sivas'ta Polis Otobüsü Kaza Yaptı.. Olay Yerinden İlk GörüntülerSivas'ta Polis Otobüsü Kaza Yaptı.. Olay Yerinden İlk Görüntüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement