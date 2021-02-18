Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şehit polis Fuat Kaplan Kuşadası’nda dualarla anıldı

Şehit polis Fuat Kaplan Kuşadası’nda dualarla anıldı

Şehit polisi anma etkinliğinden görüntüler

Başsağlığı Polis Memuru Ölüm Yıldönümü Şehit Polis Anma Etkinliği 

-Mezarı başındaki törenden detaylar
-Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel röportaj
-Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy ile röportaj
-Olaydan arşiv görüntüler

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 7 yıl önce kimliğini sorduğu şüpheliyle aralarında çıkan boğuşmada beylik tabancasıyla vurularak hayatını kaybeden şehit polis memuru Fuat Kaplan, ölüm yıldönümünde mezarı başında anıldı. Kuşadası halkı ve meslektaşları 16 Şubat 2014 yılında görevi başında şehit düşen polis memuru Fuat Kaplan'ı unutmadı. Kaplan için ölümünün 7. yılında Adalızade Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi.
Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Karagöz, Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanı Cihan Seymen ile MHP Kuşadası ilçe başkanı Murat İnan ve şehit polisin yakınlarının katıldığı törende dualar edildi, Kaplan'ın mezarına karanfiller bırakıldı. Anma töreninin ardından konuşan Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, “Eminim ki bulundukları boyutta aslında görev yapmaya devam ediyorlar. İnşallah o görevleri de üstün başarılar nasip olsun. Bu arada başta şehitlerimiz aileleri olmak üzere milletimize de başsağlığı diliyoruz. İnşallah sonsuza kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milleti payidar olsun, milletimiz bahtiyar olsun. Bu aziz gün malum kandil, kandil dolayısıyla bu dileklerimizi bir kez daha canı gönülden hem şahsım adına hem de eminim ki siz saygı değer dostlarım, arkadaşlarım, kardeşlerim, görevde meslektaşlarım adına da tekrar ediyorum “ dedi.
Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy ise “ Hem arkadaşımız için hem de tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun, mekanları cennet olsun. İnşallah bizler ayaktayız, dökülmesi gereken son kana kadar dökmeye hazırız “ diye konuştu.
"Beylik tabancasıyla vurulmuştu" İki çocuk babası Fuat Kaplan, 7 yıl önce Kuşadası'nda meydana gelen olayda kimlik sorgusundan kaçan H.A.'yı yaşanan kovalamaca sonrasında yakalayarak yere yatırmıştı. İkili arasında yaşanan boğuşmada Kaplan, beylik tabancası ile H.A tarafından başından ve karnından vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Hain saldırıya uğrayan askerler Hakkâri ’den yeni dönmüşlerdiHain saldırıya uğrayan askerler Hakkâri ’den yeni dönmüşlerdi
Hülya Avşar terör haberi sonrası sahneyi terk ettiHülya Avşar terör haberi sonrası sahneyi terk etti
Diyarbakır'daki Saldırıdan İlk FotoğraflarDiyarbakır'daki Saldırıdan İlk Fotoğraflar
Mehmetçik Silopili Çocuklarla Maç YaptıMehmetçik Silopili Çocuklarla Maç Yaptı
Sivas'ta Polis Otobüsü Kaza Yaptı.. Olay Yerinden İlk GörüntülerSivas'ta Polis Otobüsü Kaza Yaptı.. Olay Yerinden İlk Görüntüler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı