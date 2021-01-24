Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Şehit Piyade Er Selim Gedik'in naaşı askeri uçakla Kocaeli’ye getirildi

Şehit Piyade Er Selim Gedik'in naaşı askeri uçakla Kocaeli’ye getirildi

Uçağın gelmesi

Şehit Hastane Askeri Uçak Askeri Tören Teröristler 

-Tören mangasının tabutu alması
-Tabutun omuzlarda taşınması
-Dua edilmesi
-Şehit ailesinden ve askeri erkandan görüntü
-Detay

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Hakkari'de, teröristler tarafından döşenen patlayıcının infilak etmesi neticesinde ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen 20 yaşındaki Piyade Er Selim Gedik'in naaşı, askeri uçakla Kocaeli’ye getirildi.
Hakkari'de, 19 Ocak tarihinde teröristler tarafından döşenen patlayıcının patlayıcının infilak etmesi neticesinde ağır yaralanan 20 yaşındaki Piyade Er Selim Gedik, 4 gün sonra şehit düştü. Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Gedik'in naaşı, askeri uçakla Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Cengiz Topel Havalimanı’na getirildi.
Şehidin naaşı, havalimanında askeri törenle karşılandı. Karşılama törenine şehidin ailesi ve yakınları, Kocaeli Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, askeri erkan katıldı.
Şehidin naaşı, tören mangası tarafından uçaktan alınarak cenaze nakil aracına taşındı. Edilen duaların ardından Gedik'in naaşı, cenaze nakil aracı ile memleketi Sakarya’ya götürüldü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Ağlayan polisi şehit yakını teselli ettiAğlayan polisi şehit yakını teselli etti
Şehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılarŞehit Cenazesinde o partinin çelengini parçaladılar
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı