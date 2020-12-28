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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Şehit Özdemir için Hakkari’de tören düzenlendi

- Şehit Özdemir için Hakkari’de tören düzenlendi

GÖRÜNTÜ SIRALAMASI

Şehit Polis Cenaze Çığ Düşmesi Siyasi Parti 

-Şehit naaşının alana getirilmesi
-Özgeçmişinin okunması
-Yapıla dualar
-Şehit naaşının uğurlanması

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde karla kapla yolu açma çalışması esnasında düşen çığın altında kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ali Özdemir için Hakkari’de tören düzenlendi.
Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Mirgesav üs bölgesinde kar nedeniyle kapalı yolun açılması için yürütülen çalışmalar sırasında içinde bulunduğu loderin üzerine çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Özbent’in ardından bugün cenazesine ulaşılan Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ali Özdemir için Hakkari Dağ ve Komando Tugayında tören düzenlendi.
Kahramanmaraş’ın Göksu ilçesi doğumlu şehit Piyade Sözleşmeli Er Ali Özdemir için Hakkari Dağ ve Komando Tugayında düzenlenen törene Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılınç, Dağ ve Komando Tugayı Komutan Vekili Piyade Albay Kemal Kahraman, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, siyasi parti temsilcileri, şehit dernek başkanları, asker, polis ve bazı kurum müdürleri katıldı.
Şehit maaşının alana getirilmesi ve özgeçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Faruk Gürbüz’ün okuduğu duanın ardından memleketine uğurlandı. (FT) GÖRÜNTÜ SIRALAMASI Şehit naaşının alana getirilmesi Özgeçmişinin okunması Yapıla dualar Şehit naaşının uğurlanması GÖRÜNTÜLER MERKEZE GEÇİLMİŞTİR
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