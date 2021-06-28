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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Şehit ormancı toprağa verildi

Şehit ormancı toprağa verildi

yangın söndürme detay

Başsağlığı Cenaze Namazı Orman Yangını Yangına Müdahale Türk Bayrağı 

-şehit ormancının eşi Ayşegül Hasdemir
-Bakan Pakdemirli şehidin eşine başsağlığı dilemesi
-bakan pakdemirlinin şehidin babasına türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim vermesi
-cenaze namazı
-şehidin naaşının bakan pakdemirli tarafından taşınması

( MUĞLA )- Marmaris’te çıkan orman yangınında şehit düşen Görkem Hasdemir Köyceğiz’de Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin de katıldığı cenaze töreni ile toprağa verildi.
MUĞLA

- Muğla’nın Marmaris ilçesi Beldibi Mahallesi Pamucak mevkiinde çıkan orman yangınında yangına müdahale ederken alevlerin arasında kalarak şehit düşen arazöz ekibindeki 34 yaşındaki Görkem Hasdemir Köyceğiz ilçesinde düzenlenen tören ile toprağa verildi.
Marmaris İçmeler’de dün 10.30 sıralarında çıkan orman yangınına müdahale eden Beldibi arazöz ekibinde görevli Görkem Hasdemir, rüzgarla aniden yön değiştiren alevlerin arasında kalarak şehit oldu. Köyceğiz’de ikamet eden şehit Görkem Hasdemir, 2010 yılında orman teşkilatında göreve başlarken, 11 yıldır Marmaris Beldibi yangın ilk müdahale ekibinde görev yapıyordu. Görkem Hasdemir evli ve 2 çocuk babasıydı. Orman şehidi Görkem Hasdemir için Köyceğiz’de cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Muğla Milletvekilleri, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Emniyet Müdürü, İl Jandarma Komutanı ve mesai arkadaşları katıldı.
Törene katılan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, şehit ormancının eşi Ayşegül Hasdemir’e başsağlığı dilerken, babası Savaş Hasdemir’e Türk Bayrağı ve Kur’an-ı Kerim verdi. Köyceğiz Merkez camiinde düzenlenen tören sonrası şehit ormancı Görkem Hasdemir’in tabutuna Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli araca kadar omuz verdi. Şehit ormancı Görkem Hasdemir Köyceğiz Boğasa mezarlığında toprağa verildi.

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