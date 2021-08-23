Şehit mezarlarının gönüllü bekçisi

-Gehey ve detaylar

-Şehitliğin sulanması

-Genel ve detaylar

-Mezarlıktan görüntüler

-Abdurrahim Kiremitçi’nin açıklaması

-Genel ve detaylar



( KİLİS -ÖZEL) KİLİS



- Türkiye-Suriye sınır hattında şehit olan askerlerin defin edildiği tarihi şehitliğe Abdurrahim Kiremitçi adlı vatandaş gönüllü olarak hem bekciliğini hem de bakıcılığını yapıyor. 1960-1971 yılları arasında Türkiye-Suriye sınırında görev yaparken şehit olan Kilis 122 Seyyar Sınır Jandarma Alayında görev yapan askerler, Kilis Asri Mezarlık'ta defnedildi. Şehit askerlerin o dönem ulaşım imkanlarının kısıtlı olması nedeniyle memleketlerine gönderilemediği için Kilis’te şehitlik oluşturulmuştu. Yıllar içerisinde kaybolma noktasına gelen şehit mezarlarının içler acısı hali ise İhlas Haber Ajansı tarafından yapılan haber üzerine Kilis Valisi Recep Soytürk harekete geçmişti. Soytürk, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ramazan Sümer’e talimat vererek şehit mezarları yapılarak, bugünkü görünümüne kavuşturulmuştu. Şehit mezarlığına yanında aile kabristanı bulunan Abdurrahim Kiremitçi, yıllardır tarihi mezarların hem bekçiliğini hem de bakımını yapıyor. Zaman zaman mezarları temizleyen Kiremitçi, mezarların yapılmadan öncesinde de kendi çaba ve imkanları ile mezarların temizliğini yapmaya çalıştığını kaydetti.

Şehitlere ve tarihe sahip çıkmak amacıyla ömrü yettiği sürece mezarların bekçisi olacağını belirten Kiremitçi, "Yıllarca burası bakımsız kalmıştı. Fatiha verenleri yoktu, şehitlerin mezar taşları yoktu, Sosyal medyadan fotoğrafları paylaşmıştım,, İhlas Haber Ajansı’ da haber yapınca, Vali bey talimak vererek, kısa sürede mazarlar yapılarak bu hale geldi. Bende o zaman yetkililere söz vermiştim, bakımlarını ben yapacağım diye, haftada 3 gün buraya gelerek şehit mezarlarının bakımını, sulanmasını gerçekleştiriyorum. Burada yatan iki şehidimizin çocuklarına ulaştım. Abdulkadir Yaman, Manisalı, bir tanesi Servet Peker, Artvinli ikisininde oğlu ile görüşüyorum, her Cuma günü de canlı arıyorum, babalarına Fatiha veriyorlar. İkisi de Kilis’e geleceklerini söylediler. Benim yetkililerden isteğim şu, diğer şehitlerin yakınlarını da bulunmasını istiyorum. Diğer şehitlerimizinde fatihe verenleri gidip gelenleri olsun istiyorum” dedi.

(MAD-SD-

