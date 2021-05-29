Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Şehit kızını duygulandıran sürpriz

Şehit kızını duygulandıran sürpriz

Şehidin kabri başında okunan Kur-an ve dua

Şehadet Şehit Doğum Günü Şahit Irak 

-Şehidin kızına doğum günü sürprizi
-Hediyelerin verilmesi
-Şehidin fotoğrafı

( KAHRAMANMARAŞ )- Şehidin kızı Elif Doğan, “Hem benim doğum günüm kutlandı, hem de babamın kabri ziyaret edildi, çok duygulandım” KAHRAMANMARAŞ

- Hakkari Çukurca’da 28 Mayıs 2009 tarihinde şehit olan Piyade Uzm. Çavuş Abuzer Doğan’ın şahadetin den 6 yıl önce şahadet gününde dünyaya gelen kızı Elif Doğan (19) doğum gününde unutulmadı. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından organize edilen etkinlikte, ilk önce Elif’in doğum günü kutlanarak onun mutlu anlarına şahit olundu. Daha sonra şehit Abuzer Doğan, kabri başında ziyaret edilerek 13’üncü şehadet yıl dönümünde dualarla anıldı. Şehit eşi Ayşegül Doğan, “Her yıl 28 Mayıs bizler için çok buruk geçiyor şehidimin emaneti canım kızım Elif’in doğum günü aynı gün babasının şehadet yıl dönümü bugün bizleri yalnız bırakmadıkları için herkese çok teşekkür ederiz” dedi.
Şehidimizin kızı Elif Doğan da, “Böyle bir günde düşünülmek, hatırlanmak çok güzel bir duygu. Hem babamın şehadetinin 13. yıl dönümünde babamı ziyaret etmek, hem de benim doğum günümün kutlanması beni çok duygulandırdı. Yanımda olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
Şehidin kızının mutlu gününde Vali Yardımcısı Mahmut Hersanlıoğlu ve beraberindeki kurum yetkilileri de yalnız bırakmadı.
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Şırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör OperasyonuŞırnakta 2 Bin 900 Rakımda Terör Operasyonu
Diyarbakır'da PKK'ya Büyük DarbeDiyarbakır'da PKK'ya Büyük Darbe
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement