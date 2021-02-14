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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Şehit Hüseyin Sarı’nın naaşı memleketine getirildi

Şehit Hüseyin Sarı’nın naaşı memleketine getirildi

hastane bahçesi kalabalık detay

Hastane Uzman Çavuş Alabalık Yolcu Otobüsü Hastane Bahçesi 

-şehidin yakınlarından planlar
-askerlerin omuzlarında taşınması
-şehidin hastaneye alınması

( KAHRAMANMARAŞ )-Rehin alındıktan 5 buçuk yıl sonra şehit edilen uzman çavuş yarın son yolculuğuna uğurlanacak KAHRAMANMARAŞ

- Terör örgütü PKK tarafından 13 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır-Bingöl karayolunda yolcu otobüsünden indirilerek alıkonulan ve 5 buçuk yıl sonra şehit edilen Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı’nın naaşı memleketi Kahramanmaraş’a getirildi.
Malatya’dan karayolu ile Kahramanmaraş’a getirilen şehit Hüseyin Sarı’yı Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile şehidin babası Hasan ve anne Bedia Sarı, yakınları, askeri ve sivil erkan karşıladı. Oğlunun cenazesini karşılayan anne Bedia sarı ayakta durmakta güçlük çekti. Şehidin naaşı askerlerin omuzlarında taşındıktan sonra Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi Morguna konuldu. Şehit Hava Savunma Uzman Çavuş Hüseyin Sarı için yarın öğle namazına müteakip Ulu Caminde cenaze töreni düzenlenecek.
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