Şehit Hüseyin Keleş’in yaşadığı sokakta vatandaşlar şehit ailesini yalnız bırakmadı

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( ANKARA ) ANKARA



- Ağrı-Doğubayazıt'ta devam eden Eren-15 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş’in yaşadığı sokakta şehit için Kur-an’ı Kerim okutularak dua edildi. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in yaşadığı Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi'nde Kur-an-ı Kerim okutularak dua edildi. Komşuları ve mahalleli ise evlerine Türk bayrağı asarak şehit ailesine temennide bulunmak için yanında bulundu. İki çocuk babası şehidin cenazesi ise öğle namazına müteakip Ahmed Hamdi Akseki Camii’nde kılındıktan sonra Bağlum Mezarlığı’na defnedilecek.

