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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Şehit Gedik, helallik için baba evine getirildi

- Şehit Gedik, helallik için baba evine getirildi

helallik alınması

( SAKARYA ) SAKARYA

Şehit Asker Askeri Uçak Cenaze Namazı Teröristler Okul Bahçesi 


- Hakkari'de teröristler tarafından döşenen patlayıcının infilak etmesi neticesinde ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen 21 yaşındaki piyade er Selim Gedik, Sakarya’nın Karapürçek ilçesindeki evine getirildi.
19 Ocak tarihinde Hakkari Derecik bölgesinde teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi neticesinde ağır yaralanan 21 yaşındaki Piyade Er Selim Gedik, 4 gün sonra şehit düştü. Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakımda tüm çabalara rağmen kurtarılamayan Gedik'in naaşı, askeri uçakla Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Cengiz Topel Havalimanı’na oradan da Sakarya’nın Karapürçek ilçesinde bulunan evine getirildi.
Şehidin evi Türk bayrakları ile donatılırken yüzlerce kişi de sokakta toplandı. Polis konvoyu ile evinin önüne getirilen tabuta şehidin annesi ve kardeşi sarılarak ağladı. Kuran-ı Kerim'den okunan surelerin ardından şehit için helallik istendi. Helallik alınması ardından şehit askerin cenazesi Şehit Abdullah Tayyip Olçok İmam Hatip Ortaokulu’ndaki tören için okul bahçesine götürüldü. Burada gerçekleşecek tören sonrası Gedik, 13.45’te kılınacak cenaze namazı sonrası Karapürçek Mezarlığı’nda toprağa verilecek. (OK-GY
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