- Şehit Fethi Sekin'in mesai arkadaşlarından kortej



- İzmir Adliyesine yönelik düzenlenen terör saldırısında 4 yıl önce şehit düşen polis memuru Fethi Sekin için mesai arkadaşları tarafından 50 araçlık kortej oluşturuldu. Konvoyu gören İzmirliler, o anları cep telefonu kameralarına kaydetti.

5 Ocak 2017'de terör örgütü PKK'lı teröristlerce İzmir Adliyesine yönelik düzenlenen saldırıda, teröristlerle son kurşununa kadar tek başına çatışan polis memuru Fethi Sekin, vefatının 4. yılında kortejle anıldı. Aynı zamanda şehit polis Sekin'in mesai arkadaşları olan Trafik Şube Müdürlüğüne bağlı 120 kişilik ekip, 50 araç ile kortej oluşturdu; sirenler çalarak İzmir Adliyesi çevresinde konvoy yaptı. Motosikletli ekipler, Türk bayrağı ve Fethi Sekin'in fotoğrafını taşırken, çok sayıda kişi de o anları cep telefonu kameralarına kaydetti.

(CA-



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