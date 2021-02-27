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27 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Şehit Fethi Bey ölümünün 107'inci yılında Fethiye'de anıldı

Şehit Fethi Bey ölümünün 107'inci yılında Fethiye'de anıldı

- törenden görüntüler

Şehit Yakınları Anma Töreni Siyasi Partiler Siyasi Parti Paramotor 

-- paramotor gösterisi
-- Fethiye Kaykamamı Eyüp Fırat konuşması
-- Belediye Başkanı Alim Karaca konuşması

( MUĞLA ) MUĞLA

- Türk havacılık tarihinin ilk pilotlarından ve Fethiye'ye ismi verilen Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey, ölümünün 107'inci yılında Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen törenle anıldı. Şehit Fethi Bey Parkı'ndaki anıtın önünde düzenlenen tören, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle protokol üyeleri ile şehit yakınları ve gaziler katıldı.
Tayyareci Fethi Bey'in ölümünün 107'inci yılı dolayısıyla düzenlenen törende, Türk Hava Kurumu paramotor gösterileri yapıldı. Fethi Bey'in 107'inci yıl anma törenine Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Garnizon Komutanı Personel Binbaşı Sedat Karabay, siyasi partilerin ilçe başkanları, daire amirleri, askeri erkan, şehit ve gaziler katıldı.
Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, törende yaptığı konuşmada, Türk havacılık tarihine adını altın harflerle yazdıran Fethi Bey'in ismini ilçede yaşatmaktan onur duyduklarını söyledi.

Türk milletinde her zaman kahramanların yetiştiğini dile getiren Fırat, "Canını millete siper edip yüzlerce insanın hayatını kurtaran Fethi Sekin, FETÖ'cü darbeci alçağı öldürüp şehadete gülerek yürüyen kahraman Ömer Halisdemir gibi… Eskiler 'Oğuzlarda er bitmez' derdi. Düşman da, hain de oyun da bitmeyince biz de de çok şükür er bitmedi. Bitmeyecek. Allah bu necip millete her zaman böyle kahramanlar yetiştirmeyi nasip etsin" dedi.
Belediye Başkanı Alim Karaca ise Şehit Yüzbaşı Tayyareci Fethi Bey’in ismin ilçede yaşatmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.
Karaca, ilerleyen zamanlarda Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın bağışlayacağı F-4 uçağının Fethi Bey anıtının bulunduğu noktada sergileneceğini kaydetti.
Konuşmaların ardından, Türk Hava Kurumu pilotları ise Türk bayrağı ve Fethi Bey'in posterinin bağlandığı paramotorlarla gösteri gerçekleştirdi.
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