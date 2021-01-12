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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Şehit Ferhat Gedik'in ailesinden 'Eren Operasyonları'na destek

Şehit Ferhat Gedik'in ailesinden 'Eren Operasyonları'na destek

Şehidin odası

Şehit Gesi Allah Teröristler 

-Şehidin ağabeyinden görüntü
-Şehidin annesi
-Kardeşi ile röp.
-Annesi ile röp.

( HATAY )- Eren Bülbül’ü korumak isterken şehit olan Ferhat Gedik’in annesi Hatice Gedik:"Bakanımıza güveniyoruz terör bitecek" HATAY

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun "Eren Operasyonları'na, Tendürek‘ten başladık" açıklamasına Şehit Eren Bülbül’ü korumak isterken şehit düşen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Gedik’in ailesinden destek geldi. Doğu Anadolu Bölgesi’nde bugün başlatılan ve Trabzon’un Maçka ilçesinde 4 yıl önce PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül’e ithafen başlatılan ‘Eren Operasyonları’na aynı sıcak temasta şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in Hatay’ın İskenderun ilçesinde yaşayan ailesi terörün bitirileceğini söyledi.

Şehidin kardeşi Arif Gedik, “Devletimizin başlattığı operasyonu destekliyorum Allah güç kuvvet versin ben raporlu olduğum için askerlik yapamadım ama çağırıldığım takdirde askere gitmeye sonuna kadar hazırım” dedi.
Şehit annesi Hatice Gedik ise, “ Bakanımıza güveniyorum inşallah teröristlerin hepsi temizlenir devletimize milletimize güveniyoruz devletimiz milletimiz böyle çalıştıktan sonra terör inşallah bitecek” diye konuştu.
Şehit annesi Hatice Gedik oğlu Ferhat Gedik’in 41. yaş gününde 41 kurşun yiyerek Eren Bülbül’ü korumak isterken şehit olduğunun unutulmamasını istedi.
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