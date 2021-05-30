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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Şehit eşinin feryatları yürek burktu: 'Gitme ne olur'

Şehit eşinin feryatları yürek burktu: 'Gitme ne olur'

cenazeden görüntü

General Çatışma Şehit Babası Cenaze Namazı Teröristler 

-şehidin eşinden görüntü
-feryatlardan görüntü
-şehidin oğlundan ve eşinden görüntü
-detaylar

( ANKARA -EK) Şehit eşinin feryatları yürek burktu: "Gitme ne olur" ANKARA

- Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in cenaze namazı öğle namazını müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılındı.Ağrı-Doğubayazıt'ta devam eden Eren-15 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş’in cenazesi Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Ankara Valisi Vasip Şahin, Kuvvet Komutanları katıldı.
Cenaze namazı sonrasında Oktay ve Bahçeli, şehit babası Hasan Keleş’in koluna girerek oğlunu son yolculuğuna uğurlamasına yardımcı oldu. Şehidin naaşı, Bağlum Mezarlığı’na defnedilmek üzere yola çıktı.
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