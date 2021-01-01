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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Şehit Eren Bülbül doğum gününde unutulmadı

Şehit Eren Bülbül doğum gününde unutulmadı

Arşiv görüntüler

( TRABZON ) TRABZON

Sosyal Medya Doğum Günü Güvenlik Güçleri Terör Örgütü Teröristler 


- Trabzon’un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017 tarihinde PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen Eren Bülbül, 19. yaş gününde unutulmadı. Trabzon'un Maçka İlçesi Köprüyanı Mahallesi’nde 11 Ağustos 2017 tarihinde terör örgütü mensuplarının hırsızlık için girdiği evlerini güvenlik güçlerine göstermek için giderken açılan ateş sonucu Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik ile birlikte şehit olan Eren Bülbül, doğum gününde unutulmadı. 1 Ocak 2002 yılında dünyaya gelen ve PKK’lı teröristler tarafından 15 yaşında şehit edilen Eren Bülbül’ün 19. yaş günü sevenleri tarafından ‘İyiki varsın Eren’ etiketiyle sosyal medyada paylaşıldı. “Yiğit, yiğitliğiyle anılır”, “Eren Bülbül yaşasaydı 19 olacaktı”, İyiki doğdun, iyiki varsın Eren” yorumlarıyla binlerce kişi Eren Bülbül’ün fotoğrafını paylaşarak doğum gününü kutladı. (OK-ÖS-Y)
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