Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher için polis lojmanı önünde helallik alındı

-Eşinin cenaze aracından inmesi

-Cevher'in annesi ve kız kardeşinin tabut başında gözyaşları

-Dualar edilmesi

-Aracın Fatih Camii'ne gitmek üzere yola çıkması



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher için ailesinin yaşadığı polis lojmanında helallik alındı. Şehit edilen Hakkari Emniyet Müdürü Yardımcısı Hasan Cevher'in cenazesi, helallik alınmak üzere Beşiktaş Arnavutköy'de ailesinin yaşadığı polis lojmanına getirildi.

Cevher'in ailesi, eşi ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardında Cevher'in naaşı cenaze namazı için Fatih Camii'ne götürülmek üzere yola çıktı.

