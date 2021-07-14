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Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher için polis lojmanı önünde helallik alındı
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14 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher için polis lojmanı önünde helallik alındı

Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher için polis lojmanı önünde helallik alındı

Cenazenin gelmesi

Cenaze Namazı Cenaze Aracı Gözyaşı Polis Lojmanı Kız Kardeş 

-Eşinin cenaze aracından inmesi
-Cevher'in annesi ve kız kardeşinin tabut başında gözyaşları
-Dualar edilmesi
-Aracın Fatih Camii'ne gitmek üzere yola çıkması

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Şehit Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher için ailesinin yaşadığı polis lojmanında helallik alındı. Şehit edilen Hakkari Emniyet Müdürü Yardımcısı Hasan Cevher'in cenazesi, helallik alınmak üzere Beşiktaş Arnavutköy'de ailesinin yaşadığı polis lojmanına getirildi.
Cevher'in ailesi, eşi ve yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardında Cevher'in naaşı cenaze namazı için Fatih Camii'ne götürülmek üzere yola çıktı.
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