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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Şehit bekçi son yolculuğuna uğurlandı

Şehit bekçi son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazından görüntü

Şehit Polis Cenaze Cenaze Namazı Helal 

-Şehit ailesi
-Detaylar

( İSTANBUL )- Küçükçekmece şehit olan bekçi Kansu Turan’ın cenaze namazı Fatih Camii'nde kılındı İSTANBUL

- Küçükçekmece'de polisten kaçan sürücünün çarpması sonucu şehit olan bekçi Kansu Turan, Fatih Camii'nde ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Küçükçekmece'de polisten kaçan sürücünün çarpması sonucu şehit olan bekçi Kansu Turan için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinin bahçesinde düzenlenen törende dualar edilerek törene katılanlardan helallik alınmıştı. Törenin ardından şehit bekçi Kansu Turan’ın Türk Bayrağına sarılı cenazesi Fatih Camii’ne getirildi.
İkindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından şehit Kansu Turan’ın cenazesi, Başakşehir Kayabaşı Mezarlığına götürülerek defnedildi.
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