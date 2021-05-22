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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Şehit bekçi Kansu Turan’ın cenazesi ailesine teslim edildi

Şehit bekçi Kansu Turan’ın cenazesi ailesine teslim edildi

Hastane önünde bekleyen yakınları

Şehit Hastane Adli Tıp Dur İhtarı Şehit Cenazesi 

-Cenaze nakil aracı
-konvoy halinde geçiş
-çocukluk arkadaşı ile röp.
-detaylar
-Fotoğraf

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bağcılar'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücünün çarpması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan bekçi Kansu Turan'ın cenazesi ailesi ve mesai arkadaşlarına teslim edildi. Bugün sabah saatlerinde tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Şakura Şehir Hastanesi'nde şehit olan bekçi Kansu Turan’ın cenazesi hastanede yapılan işlemlerin ardından çalışma arkadaşları ve ailesine teslim edildi. Hastaneden polis araçlarının konvoyu eşliğinde alınan şehit cenazesi, adli tıptaki işlemlerinin ardından İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde yapılacak törenle Edirnekapı Şehitliğine defnedilecek. "Onlar artık bizim emanetimiz" Şehit Kansu Turan’ın çocukluk arkadaşı Barış Koçak ise , “Benim çocukluk arkadaşım 2 yaşından beri beraber büyüdük. Söyleyecek kelime bulamıyorum gerçekten vatan sağ olsun, şehitler ölmez vatan bölünmez diyoruz ama artık bir son olmalı. Allah annesine sabır versin. Geçen sene babasını kaybetmiştik annesini yalnız bıraktı. Annesi ve nişanlısı gerçekten çok kötü durumda nasıl yapacağız bilmiyoruz. Ama asla yalnız bırakmayacağız elimizden ne gelirse yapacağız. Onlar bizim emanetimiz. Bu vatan hainlere kalmaz” dedi.

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