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05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Şehit babaya kızından son ‘selam’

Şehit babaya kızından son ‘selam’

Şehidin naaşının askerlerin omuzlarında taşınması

Şehit Babası Şehit Annesi Askeri Uçak Karahisar Gözyaşı 

-Şehide hakların helal edilmesi
-Elif Ezgi Demirel’in şehit babasına selam vermesi
-şehidin fotoğrafı

( AFYON KARAHİSAR)- Afyonkarahisar, El-Bab şehidini uğurladı AFYON KARAHİSAR

- Suriye’de el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında şehit düşen Afyonkarahisarlı Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel’in 17 yaşındaki kızı babasına asker selamı ile helallik verdi. Şehide ailesi ve vatandaşlar haklarını gözyaşları içinde helal etti.Suriye’de el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirildiği sırada Dazkırı ilçesi Aşağıyenice köyü nüfusuna kayıtlı Demirel şehit düştü. Şehit Demirel’in Türk bayrağına sarılı tabutu dün gece askeri uçakla önce Denizli Çardak Havalimanına oradan da karayolu ile Dazkırı Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Öğlen saatlerinde ise şehidin naaşı helallik alınması için Aşağıyenice köyündeki baba evine getirildi.
Askerlerin omuzlarında ambulanstan alınan şehidin naaşı evin önündeki katafalkta konuldu.Kızının şehit babasına verdiği selam herkesi duygulandırdıBurada şehidin kızları Elif Ezgi Demirel(17) ve Rabia rüya Demirel(12) ile eşi Nuriye Demirel ile baba Mehmet Demirel, anne Meryem Demirel ve ağabeyi Osman Demirel uzun süre gözyaşı döktü.Helallik alınması sırasında şehidin 17 yaşındaki kızı Elif Ezgi’nin babasının tabutunun yanında asker selamı vererek hakkını helal etmesi ise herkesi duygulandırdı.Öte yandan, helallik alınması sırasında yürümekte zorluk çeken şehit annesi Meryem Demirel ise kadın askerlerin kollarında oğluna son görevini getirip helallik verdi.
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