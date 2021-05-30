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30 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
Şehit ateşi Ankara’ya düştü

Şehit ateşi Ankara’ya düştü

Şehidin evinin önünden

Şehadet Jandarma Çatışma Sağlık Ekipleri Teröristler 

-Polis ve jandarma ekiplerinden
-Şehidin fotoğrafı

( ANKARA ) ANKARA

- Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in şehadet haberi Ankara'daki ailesine verildi.
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonu'nda teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Keleş'in şehadet haberi Ankara'daki ailesine verildi Jandarma yetkilileri, sağlık ekipleriyle geldikleri Keçiören ilçesi Kafkas Mahallesi'nde yaşayan Peruzat ve Hasan Keleş çiftine oğullarının şehit olduğu haberini verdi. İki çocuk babası olduğu öğrenilen şehidin komşuları ve yakınları baba evinde bir araya gelirken, evinin bulunduğu binaya polis ve jandarma ekipleri Türk bayrağı astı.
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