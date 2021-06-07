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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Şehit astsubay son yolculuğuna uğurlandı

Şehit astsubay son yolculuğuna uğurlandı

Fotoğraf

Şehit Cenaze Polis Memuru Cenaze Namazı Akkale 

-Naaşın getirilişi
-Cenaze töreninden detay

(BURSA-EK) BURSA

- Çanakkale'de kazada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık, Bursa’nın Yenişehir ilçesinde toprağa verildi.
Çanakkale'de meydana gelen kazada polis memuru Cihan Türkmenoğlu (47) ile beraber hayatını kaybeden Astsubay Kıdemli Başçavuş Muhammet Tolga Işık (43), Bursa’nın Yenişehir ilçesinde Kumluk Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası ilçe mezarlığına defnedildi. Askerî törenle son yolculuğuna uğurlanan Işık’ın cenazesine Kaymakam Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Davut Aydın, Hava Meydan komutanı Albay Kadri Bahtiyar, Jandarma Komutanı Barış Ünver ve vatandaşlar katıldı.
(FA-AÇ-MŞ)
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