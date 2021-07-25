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Şehit Astsubay Fatih Güney son yolculuğuna uğurlandı
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25 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Şehit Astsubay Fatih Güney son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Astsubay Fatih Güney son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeden detay

Şehit Babası Hain Saldırı Cenaze Namazı Terörist Teröristler 

-Namazdan detay
-Fotoğraf

( ORDU ) ORDU

- Suriye'deki Fırat Kalkanı bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Ordulu İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney, memleketi Ordu'nun Akkuş ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Suriye’de Fırat Kalkanı bölgesinde teröristler tarafından düzenlenen hain saldırıda şehit olan 2 askerden biri olan Ordulu İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney’in cenazesi, ilk olarak Gaziantep Havalimanı’ndan Ordu-Giresun Havalimanı’na getirildi.
Ordu Valisi Tuncay Sonel, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız ve Metin Gündoğdu, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ve askeri erkan tarafından karşılanan şehidin naaşı, sonrasında da memleketi Akkuş içesi Akpınar Mahallesi’ne uğurlandı. Hidayet ve Emriye çiftinin 4 çocuğundan biri olan 26 yaşındaki şehit Güney için, Akpınar Mahallesi’nde bulunan Yenikoöy İlkokulu’nda cenaze töreni düzenlendi.
Nurgül, Onur ve Aynur isminde kardeşleri de bulunan şehidin ailesi burada taziyeleri kabul etti. Ordu Valisi Tuncay Sonel ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, şehit babası Hidayet Güney’i teselli etti. Cenaze töreninde ilk olarak şehidin özgeçmişi okundu. Alınan helalliğin ardından kılınan cenaze namazı sonrası Şehit İstihkam Başçavuş Fatih Güney, mahalledeki aile kabristanlığına defnedildi. Cenaze törenine, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, protokol, askeri erkan, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
(SK-SLH-
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