Şehit annesinden Kılıçdaroğlu'na sert tepki

-Şehidin Hediye Ettiği Başörtüden Görüntü

-Anne Emine Kaya Röportaj

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( MARDİN )- Anne Emine Kaya, telefonla görüşmek isteyen Kılıçdaroğlu'na:- "Bizi hangi yüzle arıyor" MARDİN



- Şehit polis memuru Vedat Kaya’nın annesi Emine Kaya, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun telefonla görüşme isteğine karşı "Kılıçdaroğlu bizi hangi yüzle arıyor" dedi.

Gara’da şehit edilen polis memuru Vedat Kaya’nın annesi Emine Kaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun telefonla görüşme isteğini reddettiklerini belirterek 'Kılıçdaroğlu bizi hangi yüzle arıyor’ diyerek görüşme isteğine karşı çıktığını söyledi.



Oğlunun ona kaçırılmadan bir gün önce hediye ettiği başörtüyü yanından ayırmadığını söyleyen acılı anne Kaya, “6 sene önce ağabeyinin düğününe geldikten sonra sabah hediye etti bu yazmayı ve akşam kaçırıldı. O gün bu gündür bu yazmayı yanımdan ayırmıyorum. Ölene kadar elimde olacak. Son nefesime kadar. Kılıçdaroğlu 2 sefer bizi aradı. Ama biz konuşmadık. Çünkü hangi yüzle bizi aradığını soruyoruz. Kılıçdaroğlu’na 2 defa mecliste oğlumun gelmesini istediğimi söyledim. Sessiz kaldı” dedi “CHP’ye hakkımızı helal etmiyoruz” CHP’ye haklarını helal etmeyeceklerini kaydeden anne Kaya, “CHP milletvekili bize demiş ki oğlunuz size hakkını helal etmeyecek. Nasıl bize helal etmeyecek? Helal etmeyeceği kişiler varsa onlarda sizlersiniz. Bizde size hakkımızı helal etmiyoruz. HDP/PKK şerefsizdir. Benim oğlum şehittir. Oğlumun kanı yerde kalmasın. Son nefesine kadar öcünün alınmasını istiyoruz. HDP/PKK millet meclisine girmesin ve maaş almasın. HDP/PKK aynıdır” diye konuştu.

(KA-AKK-Y)



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