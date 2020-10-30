Şehit annesi Mustafayeva: “Düşmanları topraklarımızdan reddetmemiz gerek”



- Azerbaycan’ın milli kahramanı Ahıska Türk’ü Şehit Topçu Üsteğmen İskender Aznaurov’un annesi Kamile Mustafayeva, Azerbaycan’ın Ermenistan karşısındaki mücadelesine destek verdi. Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov beraberindeki heyet ile birlikte 1993 yılında Azerbaycan’da gönüllü olarak askerlik yaptığı sırada şehit düşen Topçu Üsteğmen İskender Aznaurov’un annesi Kamile Mustafayeva’yı ziyaret etti. Nazik ziyaretlerden dolayı Başkan Kassanov ve beraberindekilere teşekkür eden Mustafayeva, Ermenistan işgali altındaki topraklarını geri almak için mücadele veren Azerbaycan’ın yanında olduğunu dile getirdi. 1992 yılında Ermenistan’ın hain saldırıları karşısında gönüllü olarak Azerbaycan Ordusu’na katılan oğlunun da 1993 yılında şehit düştüğünü ifade eden anne Mustafayeva, Azerbaycan askerlerine seslenerek “Bütün Azerbaycan askerleri ayağa kalksın. Topraklarımızı düşmana vermesinler. Bütün düşmanları topraklarımızdan reddetmemiz gerek” diye konuştu.

Başkan Kassanov’a ziyarette Genel Sekreter Fuat Uçar ve Ahıska Gazetesi ve Türk Birliği Dergisi Baş Editörü Rövşen Memmedoğlu yer aldı.



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