Şehit Ali Gaffar Okan ve silah arkadaşları unutulmadı

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-Şenol Demir röportaj

-Nehircan tekin röportaj

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( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbekirspor heyeti, Diyarbakır Emniyet Müdürüyken uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Ali Gaffar Okkan'ı vurulduğu yerde andı. Misli.com 3. Lig 1. Grup ekibi Diyarbekirspor, 24 Ocak 2001 tarihinde suikast sonucu şehit olan eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Ali Gaffar Okkan ve aynı saldırıda şehit olan 5 polis memurunu şehadetlerinin 20. yılında unutmadı. Teknik Direktör Şenol Demir, İkinci Başkan Veysi Avşar, teknik heyet ve futbolcular menfur saldırının yaşandığı Şehitlik Mahallesi Sezai Karakoç Bulvarına gelerek Okkan'ın anıtına karanfiller bırakarak dua etti. Saldırının yaşandığı dönemde Diyarbakırspor takım kaptanı olan Şenol Demir, Okan'ın yaptığı hizmetler nedeniyle şehirde efsane olduğunu ifade ederek çok iyi ilişkilerde bulunduğu efsane müdürü saygı ve rahmetle andıklarını söyledi.



Demir, "Ölümün 20. yıl dönümü çok üzgünüz, rahmetli müdürümle beraber olma şerefine nail olan biriyim, o zamanlar takım kaptanıydım. Aradan 20 yıl gibi uzun zaman geçti, tekrardan Diyarbekirspor’da görev yapmaktayım. Anma töreni için çocukları buraya getirdik, onlarda bu havayı bilsinler Gaffar Okan’ın bu şehir için ne kadar önemli olduğunu öğrensinler diye böyle bir etkinlik içerisinde olalım dedik. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin, bu şehir onu unutmadı, unutmayacak da inşallah. Gaffar Okkan ile birlikte şehit olan 5 polis kardeşimiz Allah hepsine rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. O zaman ‘Ben sapına kadar Diyarbakırlıyım’ dedi, tahtalara şampiyon Diyarbakırspor diye yazdı, buranın insanları Diyarbakırspor’u konuşacak başka bir şey konuşmayacak en büyük hedefi buydu. Belki o şampiyonluğu göremedi ama biz de ondan aldığımız bayrağı yerine getirdik. Takımı Süper Lige çıkarma başarısı nail oldu, dolayısıyla şampiyonluk kupasıyla beraber elbette ki mezarının başına gittik, o kupayı ona hediye ettik" dedi.

O dönmelerde şehit Ali Gaffar Okan’ın berberliğini yapan Nehircan Tekin ise "Şehit edilmeden önce 2 günde bir sakal tıraşını, ayda bir ise saç tıraşını yapıyordum. Böyle bir insanın Diyarbakır’a gelmesi, babalık, ağabeylik ve kardeşlik yapması mütevazi ve güzel bir şeydi. Hiçbir zaman konvoy ile gelmezdi sadece koruması gelip haber veriyordu. Yıllardır unutmadık, unutamadık da bugün de onun için buradayız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından heyet, Okkan'ın anıtına karanfil bırakıp dualar okudu. (MB-YRT



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