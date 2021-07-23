Şehit Aki için mevlit verildi

-Kuran tilaveti genel görüntü

-Abdurrahim Aki'nin konuşması



( BİTLİS ) BİTLİS



- Bitlis’in Tatvan ilçesinde geçtiğimiz ay şehit düşen güvenlik korucusu Yücel Aki için mevlit verildi.

Geçtiğimiz ay PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Yücel Aki için Çekmece köyünde Mevlid-i Şerif verilerek Kur’an-ı Kerim okutuldu. Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, AK Parti Tatvan İlçe Başkanı Cemil Sayılgan, Tatvan Jandarma Komutanı Binbaşı Çağın Barış Türüdü ve kurum amirlerinin katıldığı mevlit, yapılan duanın ardından son buldu. (MT-MSA-Y)

