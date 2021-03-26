Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
- Şehirlerarası otobüs terminalinde ikinci heyelan şoku

- Şehirlerarası otobüs terminalinde ikinci heyelan şoku

Olay yeri, düşen kaya parçaları

Otobüs Terminali Sağanak Yağış 

-güvenlik görevlilerinin şerit çekmeleri
-Terminal yazısı

( ZONGULDAK ) Şehirlerarası otobüs terminalinde ikinci heyelan şoku ZONGULDAK

- 100. Yıl Belediye Terminali'nin üst kısmında ikinci bir heyelan meydana geldi.Zonguldak'ta dün 100. Yıl Belediye Terminali'nin üst kısmında sağanak yağış ve fırtına nedeniyle heyelan meydana gelmişti. Heyelan nedeniyle dik yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak, terminalin içine doğru düşmüştü. Yağışlı havanın devam etmesi nedeniyle öğlen saatlerinde bugün yine aynı yerde ikinci bir heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle kaya ve toprak parçaları terminalin içerisine kadar düştü. Yaşanan heyelan sırasında terminal esnafı ve yolcular ikinci bir şok yaşadı. Öte yandan şans eseri heyelanda can kaybı yaşanmazken terminalde maddi hasar oluştu. Zonguldak Belediyesine bağlı ekipler olay yerine gelerek heyelanın olduğu yere güvenlik şeridi çekti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement