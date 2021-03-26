-güvenlik görevlilerinin şerit çekmeleri

-Terminal yazısı



( ZONGULDAK ) Şehirlerarası otobüs terminalinde ikinci heyelan şoku ZONGULDAK



- 100. Yıl Belediye Terminali'nin üst kısmında ikinci bir heyelan meydana geldi.Zonguldak'ta dün 100. Yıl Belediye Terminali'nin üst kısmında sağanak yağış ve fırtına nedeniyle heyelan meydana gelmişti. Heyelan nedeniyle dik yamaçtan kopan kaya parçaları ve toprak, terminalin içine doğru düşmüştü. Yağışlı havanın devam etmesi nedeniyle öğlen saatlerinde bugün yine aynı yerde ikinci bir heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle kaya ve toprak parçaları terminalin içerisine kadar düştü. Yaşanan heyelan sırasında terminal esnafı ve yolcular ikinci bir şok yaşadı. Öte yandan şans eseri heyelanda can kaybı yaşanmazken terminalde maddi hasar oluştu. Zonguldak Belediyesine bağlı ekipler olay yerine gelerek heyelanın olduğu yere güvenlik şeridi çekti.



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