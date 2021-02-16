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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Şehir merkezini kayak pistine çevirdi

Şehir merkezini kayak pistine çevirdi

Vatandaşın piste çevirdiği sokakta kayak yapması

( SAKARYA )- Kayak takımlarını giyip kar yağışının keyfini çıkardı SAKARYA

Kar Kalınlığı Karya Kamera Cep Telefonu Kar Yağışı 


- Sakarya’da şehir genelinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Adapazarı ilçesinde yaşayan bir vatandaş ise yoğun yağışın keyfini, kayak takımlarını giyerek çıkardı. Vatandaşın, adeta pistteymişçesine kayağın keyfini çıkarması cep telefonu ile kaydedildi. Sakarya’da etkisini gösteren kar yağışı sonrasında kentin birçok kısmı beyaza büründü. Şehrin merkez ilçelerinde kar kalınlığı yer yer 30 santime kadar ulaştı. Adapazarı ilçesi Maltepe Mahallesinde oturan bir vatandaş ise yoğun kar yağışının keyfini kayak yaparak çıkardı. Şehir merkezini adeta piste çeviren vatandaş, giydiği kayak takımları ile karla kaplı sokakta kayak yaptı. Vatandaşın sokak arasındaki kayak keyfi ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi. (BCT-
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