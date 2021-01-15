Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Şehir merkezine yakın bölgeler beyaz örtü ile kaplandı

Şehir merkezine yakın bölgeler beyaz örtü ile kaplandı

Detay

Su Sıkıntısı Hava Durumu Şahit Yağan Kar Yağışı 

-Vatandaşlarla röportaj
-Detay

( KOCAELİ )- İzmit'te yağan kar vatandaşları memnun etti KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde şehir merkezine yakın yüksek kesimlerde dün akşam başlayan kar yağışı sonrası beyaza büründü. Devam eden kar yağışı vatandaşları memnun etti. İzmit'in yüksek kesimlerinde dün gece başlayan kar yağışı, şehre yakın bölgeleri beyaz örtü ile kapladı. Şehir merkezinde yağmurun etkisini sürdürdüğü İzmit'te yüksek kesimlerde ise kar yağışı devam ediyor. Kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Umuttepe bölgesinde beyaz örtüyü gören vatandaşlar ise geç de olsa gelen kar yağışı ile mutlu olduklarını ifade ettiler. Kar yağması sebebi ile mutlu olduğunu ifade eden Fatoş Erin adlı vatandaş, “Bu sabah karın ilk görüntülerine şahit olduk, uzun süredir ne yazık ki yağmıyordu. Mutluyuz sevinçliyiz” dedi.
“İnşallah dört mevsimi gününde ve zamanında yaşarız” Kar yağışından memnun olduğunu ve mevsimlerin zamanında yaşanmasını umut ettiğini belirten Oğuzhan Bilgiçli adlı başka bir vatandaş ise, “Kar yağışı hakkında şu an tepedeyiz, Umuttepe Hastanesi’nin oradayız güzel. Ama aşağılara baktığımızda yok hala su sıkıntısı ve denizin çekilmesi görülüyor. Kar yağışı umarım devam eder iki üç günle sınırlı kalmaz hava durumuna baktığımız da zaten iki üç gün sonra havalar yine açıyor bizim için yine sıkıntı gibi gözüküyor ama tabi ki yine de memnun edici. Yılın ilk karını gördük. İnşallah dört mevsimi gününde ve zamanında yaşarız” diye konuştu.
Öte yandan Meteorolojinin tahminlerine göre ise ilerleyen günlerde kentin alçak kesimlerinde de kar yağışı beklendiği açıklandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Murat Göğebakan Foto GaleriMurat Göğebakan Foto Galeri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı