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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Şehir merkezindeki bina büyük gürültüyle işte böyle yıkıldı

Şehir merkezindeki bina büyük gürültüyle işte böyle yıkıldı

Binanın yıkıldığı anlar

Denetimli Serbestlik Karya Güvenlik Önlemi Cep Telefonu Kaçış 

-İnsanların kaçıştığı anlar

( SAKARYA )- Kontrollü yıkımda yürekler ağza geldi, vatandaşlar sağa sola kaçıştı SAKARYA

- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde kontrollü yıkım yapılan bina, güvenlik önlemi alındığı sırada büyük bir gürültüyle çöktü. Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği bu anlarda, çevredekilerin sağa sola kaçışması ve yaşanan panik yer aldı.Adapazarı ilçesi Şirinevler Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan ve ağır hasarlı olan eski denetimli serbestlik binasının yıkımı kontrollü bir şekilde gerçekleşti. Ekipler bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı. Bölgedeki vatandaşları uzaklaştırarak çalışmalara başlayan ekiplerce bina kontrollü bir şekilde yıkıldı. Bazı vatandaşlar ise tüm uyarılara rağmen binanın yıkıldığı anların yakından izlemek istedi. Büyük bir gürültüyle yıkılan bina, meraklı vatandaşların korkarak bölgeden kaçışmasına sebep oldu. Etrafın bir anda toz duman olduğu kontrollü yıkımda, ekiplerin aldığı güvenlik önlemleri ve vatandaşları binanın çevresinden uzaklaştırması olası bir facianın önüne geçti.
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