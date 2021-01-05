Şehir merkezinde tartışma sonrası havaya ateş edildi

-olay yerindeki polislerden görüntü

-mermi kovanlarından görüntü

-olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü

-köpeği ile sokağa çıkan kadından görüntü

-olay yerinde mermi kovanı arama görüntüsü

-otomobil etrafında yapılan aramadan görüntü

-genel detay



( DÜZCE )- Silah seslerini duyan mahalle sakini köpeği ile birlikte dışarı fırladı DÜZCE



- Düzce’de akşam saatlerinde meydana gelen olayda çıkan tartışmada silahlar konuştu.

Sinirlerine hakim olamayan bir şahıs yanındaki silahla havaya ateş etti. Silah sesi üzerine mahalle sakini bir kişi köpeği ile birlikte kendini sokağa attı. Olay 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Burhaniye Mahallesi General Kazım Sokak üzerinde Z.Y. ve H.Ş. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine U.İ. yanında taşıdığı silahı çıkartarak etrafa rastgele ateş etmeye başladı.

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri olayı hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken etrafa ateş eden U.İ. otomobiline binerek olay yerinden kaçarken, Z.Y. ve H.Ş.’de yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. Olay sonrasında mahalle sakini bir kadın ise evde beslediği köpeği ile birlikte sokağa inerek uzun süre polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapmasını izledi. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekiplerinin olay yerinde detaylı çalışma yaparken Polis ekipleri de olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.



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