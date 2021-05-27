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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şehir merkezinde bir garajda zehirli yılan yakalandı

Şehir merkezinde bir garajda zehirli yılan yakalandı

İTFAİYENİN YAKALAMA GÖRÜNTÜLERİ

( ESKİŞEHİR )- Apartman yöneticisinin dikkati sayesinde çevre sakinleri rahat bir nefes aldı ESKİŞEHİR

Akalan Efes Trol 


- Eskişehir'de bir apartmanın garajına saklanan zehirli yılan, itfaiye ekipleri tarafından doğaya salınmak üzere yakalandı. İstiklal Mahallesi Esen Sokak'ta bulunan bir apartmanı garajında yönetici tarafından otomatik kapının kontrolü sırasında fark edilen yılanın zehirli olduğu belirlendi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yılanı özel aparatlar sayesinde yakalayıp, bir keseye koyarak doğaya salınmak üzere olay yerinden ayrıldı. Apartman yöneticisinin dikkati sayesinde fark edilen ve zehirli olduğu belirlenen yılanın zarar vermeden yakalanması, çevre sakinlerinin rahat bir nefes alınmasını sağladı.
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