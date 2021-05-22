Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Şehir merkezinde 4 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Şehir merkezinde 4 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Kaza yerinden görüntüler

Ticari Taksi Trafik Kazası Zincirleme Kaza Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Araçlardan görüntüler

( SAKARYA )-U dönüşü yapmak isteyen otomobil zincirleme kazaya sebep oldu SAKARYA

- Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde U dönüşünün yasak olduğu yerden dönüş yapmak isteyen otomobil zincirleme kazaya sebep oldu. 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde U dönüşünün yasak olduğu yerden dönüş yapmak isteyen 34 BVM 817 plakalı otomobil, 06 CEL 208 plakalı kamyon ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile kontrolden çıkarak refüjü aşan otomobil, karşı şeritten gelen 54 T 5487 plakalı ticari taksiye de çarptı. O esnada 54 B 1072 plakalı otomobilde kazaya karıştı. Şehir merkezinde toplam 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında T.Y. ve C.Ş. isimli 2 kişi yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekiplerince araçta sıkışan 1 kişi sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı şahıslar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement