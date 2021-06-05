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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Şehir içinde hız yapan otomobil motosiklette çarptı: 2 yaralı

Şehir içinde hız yapan otomobil motosiklette çarptı: 2 yaralı

ARACIN MOTOSİKLETE ÇAPMASI

( ŞIRNAK ) ŞIRNAK

Hastane Hız Sınırı Makam Aracı Devlet Hastanesi Şehir İçi 


- Şırnak’ta şehir içinde hız sınırını aşan otomobil motosiklette çarptı 2 kişi yaralandı. Şırnak’ın Cizre ilçesi girişinde şehir içinde hız sınırını aşan özel aracın motosiklette çarpışması sonucu motosikletteki 2 kişi yola savrularak yaralandı. Tahir Tarhan yönetimindeki 73 SJ 551 plakalı özel araç Cizre ilçe girişinde motosiklette çarptı. Motosikletteki Mehmet P. ve motor sürücüsü Kamuran N. yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin kamerasına yansıdı. Görüntülerde şehir içinde hız sınırını aşan otomobilin motosiklette çarpması ve motosikletten savrulan 2 kişi yansıyor. Yaralılar çevredekilerin müdahalesiyle Cizre devlet hastanesine kaldırılırken Kamuran N’nin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Otomobil sürücüsü Tarhan’ın Silopi Belediye Başkan Yardımcısı olduğu ve aracında belediyenin resmî makam aracı olduğu öğrenildi
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