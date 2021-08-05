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Şehir boşaltılınca atıyla eczaneye gelip ilaç almak istedi
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şehir boşaltılınca atıyla eczaneye gelip ilaç almak istedi

Şehir boşaltılınca atıyla eczaneye gelip ilaç almak istedi

ATIYLA ECZANE ÖNÜNDEKİ YAŞLI ADAM

Orman Yangınları Toplu Taşıma Toplu Taşıma Aracı Devam Eden Orman Yangınları Orman Yangını 

-YAŞLI ŞAHSIN 4 GÜNDÜR İLAÇ BEKLEDİĞİNİ SÖYLEMESİ
-ECZANE KAPALI OLUNCA ATIYLA GERİ DÖNMESİ
-GENEL GÖRÜNTÜLER

( MUĞLA ) - MUĞLA

- Milas ören yakınlarındaki orman yangını Termik Santrale sıçrayınca Bölgedeki yerleşim yerleri boşaltıldı. Ören’de yaşayan 76 yaşındaki Mehmet Sönmez atı ile boşaltılan şehirde eczaneye gelip ilaç aradı. Yaşlı adam eczanenin kapalı olduğunu görünce atı ile geri döndü. Muğla’da 8. Gündür devam eden orman yangınları günlük hayatı da olumsuz etkiliyor. Devlet tarından tüm imkanların seferber edildiği yangın bölgelerinde Kızılay ve gönüllü kuruluşlar tarafından vatandaşların, yemek ve barınma ihtiyaçları karşılanırken, boşaltılan Ören’de bir vatandaş atıyla eczaneye gelip ilaç aradı. Korona virüs yaygınlaştığı günden bu yana toplu taşıma aracı kullanmak istemediğini bu nedenle uygun mesafe yolculukları sürekli atıyla yaptığını belirten 76 yaşındaki Mehmet Sönmez sabah saatlerinde atıyla Ören’deki bir eczaneye gelerek ilaç almak istedi. Yaşlı adam boşaltılan ve girişlerin yasak olduğu şehirdeki eczanenin kapalı olduğu görünce atından inmeden geldiği gibi atıyla evine geri döndü. (İK-
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