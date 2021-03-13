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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Şehidin oğluna doğum günü sürprizi

Şehidin oğluna doğum günü sürprizi

Ayaz’ın kapıyı açması

Doğum Günü Doğum Günü Pastası Satranç 

-Kapıda doğum günü sürprizi
-Evin içinden pastanın kesilmesi
-Hediye ikramları ve kaymakam ile satranç

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ta Şehit Piyade Uzman. Çavuş Serkan Bursalı'nın oğlu Ayaz'a sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Harp Malulü Gaziler Şehit dul ve Yetimleri Derneği tarafından organize edilen program kapsamında, 5 Eylül 2016 tarihinde Hakkari Çukurca'da Şehit olan Serkan Bursalı'nın ailesi ziyaret edildi. Doğum günü kutlamasına Dulkadiroğlu Kaymakamı Kadir Okatan ve beraberindekiler katıldı.
Şehidin oğlu Ayaz'ın 7’inci yaş günü kutlamasında doğum günü pastası kesilirken, katılımcılar şehidin oğluna çeşitli hediyeler verdi. Şehidin Annesi Münire Bursalı, düzenlenen etkinlikten dolayı herkese teşekkür ederken, baba Mehmet Bursalı ise rahatsızlığı nedeniyle katılamadı. Program sonunda şehidin ruhu için Fatihalar okundu.
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