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18 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şehidin mektubunu 106 yıl sonra Balıkesirliler okudu

Şehidin mektubunu 106 yıl sonra Balıkesirliler okudu

postacı mektupları dağıtırken klip

Ölümsüz Şehit Dolar Akkale 

-postacının başkanın yanına gelirken görüntüleri ve başkana mektubu verişi ve başkanın mektubu okuyuşu

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Çanakkale Savaşlarında Arıburnu’ndaki cephede savaşan ve ailesine mektup yazan Şehit Yüzbaşı Mehmet Tevfik'in mektubu 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü kapsamında Balıkesirlilere dağıtıldı. Günün anlam ve önemine binaen dönemin koşullarına uygun bir şekilde giyinen postacı, mektubu Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a da getirdi. Osmanlıca’dan Türkçe’ye çevrilmiş mektubu inceleyen Yılmaz, “Bizde Kuva-yi Milli şehri ve en çok şehit veren illerden biri olarak bu duyguyu hep yaşıyoruz. Çanakkale cephesinde yaşananları duygu dolu cümleleriyle bugünlere aktaran Yüzbaşı Mehmet Tevfik'in mektubu vasıtasıyla Kuvay-i Milli şehri olarak bir kez daha gurur duyduk. Balıkesir Kent Konseyimize bu çalışmasından dolayı teşekkür ediyorum. Bazı mektuplar ölümsüzdür; açarsın, okursun, boğazın daha ilk satırda düğümlenir. Gözün dolar, yutkunamaz olursun. Bu topraklar uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz” dedi.

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