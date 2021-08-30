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Şehidin cenazesi memleketi Trabzon’a getirildi
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30 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Şehidin cenazesi memleketi Trabzon’a getirildi

Şehidin cenazesi memleketi Trabzon’a getirildi

Detaylar

Çatışma Cenaze Namazı Silahlı Çatışma Alabalık Terör Örgütü 

-Şehit cenazesinin getirilmesi
-Detaylar

( TRABZON ) TRABZON

- Kuzey Irak’ta 10 Ağustos 2021 tarihinde bölücü terör örgütü ile girilen silahlı çatışmada ağır yaralanan ve GATA’da tedavi altına alınan Uzman Çavuş İsmail Şebelek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olurken cenazesi Ankara’dan uçakla Trabzon’a getirildi.
Şehidin cenazesi bugün 15:30 sıralarında askeri bir uçak ile Trabzon Havaalanına getirildi.
Uçakta baba Ali ve anne yeter Şebelek'te bulundu. Cenazeyi Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ak Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora'nın yanı sıra şehidin yakınları ve çok sayıda kalabalık tarafından karşılandı. Şehidin cenazesi yarın memleketi Arsin ilçesinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. (GÖK-EK
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