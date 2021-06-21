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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Şehidin babasından Babalar Günü'nde kabristan ziyareti

Şehidin babasından Babalar Günü'nde kabristan ziyareti

Şehit İbrahim Imış kabristanı detay görüntü

Babalar Günü Şehit Kabristan El Yapımı Bomba 

-Şehit babası Ali Imış dua ederken detay görüntü
-Şehit İbrahim İmış'ın babası Ali Imış röportaj

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afrin'de yürütülen arama tarama faaliyetleri sırasında el yapımı bombanın infilak etmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş İbrahim Imış'ın babası Ali Imış, bu yılda 'Babalar Gününü' buruk geçirdi. Evladının Şuhut Asri Mezarlığı'ndaki kabristanını ziyaret eden Imış, "Duygu dolu anlarla ilgili açıklamalarında, "Bütün şehit babalarının Babalar Gününü kutluyorum. Ayrıca tüm baba olanların Babalar Gününü de kutluyorum. Söyleyecek bir şey yok, üzgünüz. Mehmetçiğimizi Allah korusun, burunlarını kanatmasın hepsine duacıyız. Hepsini nasıl anlatsam bilmiyorum da zor bir duygu, Allah hepsinin yardımcısı olsun. Bu vatan bunlara emanet bizler de bunun için buradayız. Tüm babaların ve çocuklarının da babalar gününü kutluyorum" dedi.

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