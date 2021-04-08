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08 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Şehidin baba ocağında yas var

Şehidin baba ocağında yas var

şehidin evinden görüntü

Baba Ocağı Hain Saldırı Cenaze Namazı Terör Örgütü Saldırı 

-röportaj
-şehidin yakınları
-fotoğraflar

( BURSA )- Şehidin cenazesi ikindi namazının ardından toprağa verilecek BURSA

- PKK/YPG terör örgütü tarafından Zeytin Dalı Harekat bölgesinde gerçekleştirilen saldırıda şehit olan 2 askerden Uzman Çavuş Gökhan Çakır’ın baba evinde yas hakim. Oturdukları eve dev Türk bayrağı asılan şehidin babası Hasan Çakır taziyeleri kabul ediyor. Şehidin cenazesi ise ikindi namazının ardından toprağa verilecek.Afrin bölgesinde PKK/YPG terör örgütü tarafından Zeytin Dalı Harekat bölgesinde gerçekleştirilen hain saldırı sonucu 2 asker şehit oldu. Şehit askerlerden Uzman Çavuş Gökhan Çakır’ın İnegöl'deki ailesine acı haber yetkililer tarafından verildi.
Baba Hasan Çakır aldığı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba ocağında sessizlik hakim olurken, baba Hasan Çakır evin önünde taziyeleri kabul ediyor. Şehidin evinin önüne dev Türk bayrağı asıldı.Nikah kıydı ama düğünü yapamadıŞehit Uzman Çavuş Gökhan Çakır'ın 2 ay önce pandemi nedeniyle nikah kıydığı, düğününü ertelediği öğrenildi. Şehidin eşi ise Balıkesir'de babasının evinde olduğu için, acı haberi alınca İnegöl'e geldi. Şehit Gökhan Çakır'ın cenazesi birliğinde yapılan törenin ardından memleketi Bursa'ya gönderilecek. Çakır'ın naaşı Yenişehir havaalanından alınıp İnegöl'e getirilecek. Daha sonra ikindi namazının ardından İnegöl OSB Camisi'nde kılınacak olan cenaze namazının ardından İnegöl'de bulunan şehitlikte toprağa verilecek.
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